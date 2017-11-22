Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor yarışmasıyla tanınan Nagihan Karadere ile eşi Uğur Gökçe'nin "bıçakla yaralama" davası sonuçlandı. Hakim, Nagihan'a 3 bin TL para cezası verdi.

EŞYALARI TOPLADIKLARI SIRADA KAVGA ETMİŞLER

Davanın ilk celsesine Nagihan Karadere ve Uğur Gökçe katıldı. 8 Şubat'ta eşyaların toplanması konusunda tartıştığı eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen Karadere, 3 bin lira para cezasına çarptırıldı.

ESKİ KOCAYA DA 5 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Karadere'nin cezası ertelendi. Mahkeme, kavga sırasında eşinin boğazını sıkıp tehdit ettiği iddia edilen Uğur Gökçe'ye de 5 ay hapis cezası verdi. Gökçe'nin cezası, daha önceden başka bir suçtan mahkumiyetinin bulunması nedeniyle ertelenmedi.

Kaynak: Hürriyet