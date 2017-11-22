Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Porto ile karşı karşıya geldi. Bu önemli mücadelede eski dostlar tekrar buluştu. Siyah-beyazlıların Portekizli defansı Pepe ile Porto’nun İspanyol kalecisi Iker Casillas, birbirlerine rakip oldu. Real Madrid’de yıllarca beraber forma terleten ikili, Dolmabahçe’de oynanan müsabakada rakip olmalarına rağmen sahada karşılaşmadı. Pepe maça ilk 11’de başlarken, Casillas ise yedek bekledi.

Müsabaka sonrasında iki yakın arkadaş, stattan sohbet ederek ayrıldı. Deneyimli kaleci, ayrıca karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabından Pepe ile çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.