Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Deniz Seki'nin HT Magazin'e yaptığı o açıklamaları:

“Uyuşturucu temin ve tedarik eden Deniz Seki” diye anılıyor olmak beni çok kırıyor. Bana “Torbacı” bile dediler. Bu konuyla ilgili yeniden yargılanmak ve gerçekten beraat etmek istiyorum. Adalet Bakanlığı’na yeniden yargılanmak üzere bir talepte bulunduk. İnsanlar sadece yargılıyor, bilmiyorlar. Ben neyi, kime, nasıl temin edebilirim bana lütfen açıklasınlar. Bir gün kumpas mağdurlarından sayılacağımı düşünüyorum. Yıllar sonra itibarımı kurtaracağım ve bunun için sonuna kadar savaşacağım. Benim için bu mesele artık şeref, namus meselesi. Tekrar tekrar bunları konuşmak çok canımı acıtıyor. Bu konuyu tamamen kapatmak istiyorum. "