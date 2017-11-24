Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü televizyoncu Mesut Yar, Posta gazetesindeki köşesinde ünlü şovmen Beyazıt Öztürk hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.



Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz Show'un sunucusu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı işten sıkıldığını ve emeklilik kararı aldığını belirten Yar, "Bir daha düşünmeli derim" önerisinde bulundu.

İşte Mesut Yar'ın yazısındaki ilgili kısım;

Bir TV yöneticisi arkadaşım, "Beyazıt Öztürk bu yıl 'Beyaz Show'a (Kanal D) noktayı koyacak" iddiasında bulundu. Beyaz'ın uzun bir süredir 22 yıllık bu klasikleşmiş işinden sıkıldığı söyleniyordu...

Bu kulis doğruysa Beyaz, Amerika'da geniş kitlelere seslenen bir talk show sunucusu olma yaşındayken emekli olacak. Bir daha düşünmeli derim!