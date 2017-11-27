Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk sinemasının usta ismi Türkân Şoray’ın kızı Yağmur Ünal, yapımcılığa iyice ısındı. Yağmur Ünal’ın ilk projesi, 2013’te özel bir televizyon kanalında yayınlanan “Çılgın Teyzeler” isimli bir yarışma programı oldu. Ardından 2015’te annesi Türkân Şoray’ın yönettiği “Uzaklarda Arama” isimli sinema filminin yapımcılığını üstlendi. Daha sonra ‘No Dokuz Yapım’ı kuran Yağmur Ünal, ilk dizi projesi için kolları sıvadı ve 2017 yazında Star TV’de yayınlanan Dolunay’ı çekti. Dolunay dizisi yayın hayatına devam ederken ikinci projesini de hayata geçiren Yağmur Ünal, bu defa Fox TV için “Komşular” isimli diziyi hayata geçirdi. ‘Komşilar’dan olumlu dönüşler aldıklarını ifade eden yapımcı, üçüncü dizi için çalışmalara başladığını ifade etti.