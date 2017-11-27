Üçlü, Green yapımın üstlendiği çocuklar için sitcom tadında bir yemek programında yer alacak. Programda çocuklara doğru beslenmenin önemine yer verilecek. Ayrıca çocuklar yalnız kaldıklarında evdeki malzemelerle nasıl yemek hazırlanacağı senaryo çevresinde gelişen olaylarla anlatılacak. Küçük yıldızları yanına alan Derya Şen “Doğru beslenme çocuklarımıza ufak yaşta aşılanmalı. Bir ekran klasiği olmaya aday yapım ortaya koyacağız” dedi.
‘Elif’in ekibinden yemek programı
27.11.2017 - 06:20 | Son Güncelleme: 27.11.2017 - 06:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elif dizisinin yıldızları İsabella Damla Güvenilir, Deniz İrem Morkoç ve onlara ablalık yapan oyuncu Derya Şen, yeni bir program için hazırlık yapıyor.
Etiketler : Damla Güvenilir,
522867 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/522867.aspx
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