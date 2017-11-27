Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üçlü, Green yapımın üstlendiği çocuklar için sitcom tadında bir yemek programında yer alacak. Programda çocuklara doğru beslenmenin önemine yer verilecek. Ayrıca çocuklar yalnız kaldıklarında evdeki malzemelerle nasıl yemek hazırlanacağı senaryo çevresinde gelişen olaylarla anlatılacak. Küçük yıldızları yanına alan Derya Şen “Doğru beslenme çocuklarımıza ufak yaşta aşılanmalı. Bir ekran klasiği olmaya aday yapım ortaya koyacağız” dedi.