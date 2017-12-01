Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017’nin en beğenilen erkek sanatçısı 2016 yılının da galibi Tarkan oldu. En beğenilen kadın sanatçı Sıla, en beğenilen yabancı sanatçı ise dünyaca ünlü yıldız Iggy Azalea oldu. Festivallere doyduğumuz 2017 yılının en sevilen festivali sıralamasında ise Zeytinli Rock Festivali ilk sıraya otururken, tiyatroseverlerin favori oyunu, dünyaca ünlü romandan uyarlanan ‘39 Basamak’ oldu. Etkinlik tutkunlarının en beğendikleri mekânlar arasında ise Zorlu PSM , Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi ve Küçük Çiftlik Park yer aldı.