2017’nin en beğenilen erkek sanatçısı 2016 yılının da galibi Tarkan oldu. En beğenilen kadın sanatçı Sıla, en beğenilen yabancı sanatçı ise dünyaca ünlü yıldız Iggy Azalea oldu. Festivallere doyduğumuz 2017 yılının en sevilen festivali sıralamasında ise Zeytinli Rock Festivali ilk sıraya otururken, tiyatroseverlerin favori oyunu, dünyaca ünlü romandan uyarlanan ‘39 Basamak’ oldu. Etkinlik tutkunlarının en beğendikleri mekânlar arasında ise Zorlu PSM , Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi ve Küçük Çiftlik Park yer aldı.
Tarkan Ankette birinci
01.12.2017 - 06:30 | Son Güncelleme: 01.12.2017 - 06:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kültür, sanat ve eğlence tutkunları 2017 yılında gerçekleşen bütün etkinlikler arasından oylama yaparak yılın biletini seçti.
Etiketler : Tarkan,
524006 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/524006.aspx
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