Yarın fizy aracılığıyla izleyicilere ulaşacak olan şarkının klibi, iki hafta boyunca dijital müzik platformları üzerinden sadece fizy’de gösterilecek. Ana fikri Tarkan’a ait olan klibin yönetmenliğini Murad Küçük üstlendi. Klibin sürprizi ise Pınar Tevetoğlu’nun bir bölümde yer alması oldu. Tarkan’ın kendi düğün gününe uyanışıyla başlayan ve düğün alanına gidişiyle devam eden klip, bu özel günün hazırlıklarının yeniden canlandırılması ve çiftin seremoninin gerçekleşeceği alana doğru yürümeleriyle son buluyor.
Tarkan’ın eşi, yeni klibinde oynadı
02.12.2017 - 06:48 | Son Güncelleme: 02.12.2017 - 06:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pop şarkıcısı Tarkan’ın yeni albümü “10”un ikinci video klibi “Beni Çok Sev”, sevenleriyle buluşuyor.
Etiketler : Tarkan,
524239 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/524239.aspx
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