Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarın fizy aracılığıyla izleyicilere ulaşacak olan şarkının klibi, iki hafta boyunca dijital müzik platformları üzerinden sadece fizy’de gösterilecek. Ana fikri Tarkan’a ait olan klibin yönetmenliğini Murad Küçük üstlendi. Klibin sürprizi ise Pınar Tevetoğlu’nun bir bölümde yer alması oldu. Tarkan’ın kendi düğün gününe uyanışıyla başlayan ve düğün alanına gidişiyle devam eden klip, bu özel günün hazırlıklarının yeniden canlandırılması ve çiftin seremoninin gerçekleşeceği alana doğru yürümeleriyle son buluyor.