Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Film yapımına gücü yanlış anladıkları için giren bazı insanlar olduğunu söyleyen Hanks “Bunlar altındaki insanlara asılmaya başlıyor. Tamamen cinsi anlamda söylemiyorum. Her yerde sapıklar var” dedi. Ünlü yıldız, Hollywood’daki skandaldan geri dönüş olabileceğini de ifade ederek, “Yeni davranışlar öğrenmek için asla geç değil” diye konuştu.