Film yapımına gücü yanlış anladıkları için giren bazı insanlar olduğunu söyleyen Hanks “Bunlar altındaki insanlara asılmaya başlıyor. Tamamen cinsi anlamda söylemiyorum. Her yerde sapıklar var” dedi. Ünlü yıldız, Hollywood’daki skandaldan geri dönüş olabileceğini de ifade ederek, “Yeni davranışlar öğrenmek için asla geç değil” diye konuştu.
Tom Hanks: Taciz skandalı beni şaşırtmadı
03.12.2017 - 06:33 | Son Güncelleme: 03.12.2017 - 06:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü aktör Tom Hanks, Hollywood’u sarsan taciz olaylarının kendisini şaşırtmadığını söyledi.
Etiketler : Tom Hanks,Hollywood,
524436 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/524436.aspx
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