Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) tarafından Antalya’da yapılan 34’üncü Ulusal Gastroenteroloji Kongresi’nde izletilen kısa bilgilendirme videosunda, Ata Demirer, Deniz Çakır, Feridun Düzağaç ve Altan Erkekli kamera karşısına geçti. Kolon kanserine dikkati çekmek hedefiyle çekilen videoda, beyaz tişörtler giyen ünlüler kolon kanseri için uyarılarda bulundu. Şarkıcı Feridun Düzağaç “Poliplerin kolonoskopi ile erken tespit edilip çıkarılması kanser gelişimini önler. Kolonoskopi yaptır şansı yakala” dedi. Oyuncu Deniz Çakır ise “Kilolu olmak, hareketsiz hayat, tütün ve alkol tüketimi kanser riskini artırır. Devlet kuruluşlarında ücretsiz olan dışkıda kan testini yaptır, taramalarını başlat. Farkında ol, geç kalma” dedi. Oyuncu Ata Demirer de “50 yaşına gelmiş her sağlıklı insana ve ailesinde kolon kanseri bulunanlara muhakkak kolonoskopi yapılmalıdır. Kolonoskopiden korkmayın, kanserden korkun. Farkında ol hayatı yakala” ifadelerini kullandı. Film, sinema ve tiyatro oyuncusu Altan Erkekli’nin “Çok geç olana kadar bekleme” cümlesiyle video sona eriyor.