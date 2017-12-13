Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filinta’nın yapımcılarından Bülent Turgut, TRT1’de yayınlanacak bilim kurgu dizisine imza atmaya hazırlanıyor. Yeni dizinin adı: 2150... İstanbul’da geçecek olan dev bütçeli dizi, sadece büyükşehiri kapsamıyor, hikâyesiyle dünyanın çeşitli şehirlerini de içine alıyor. İMA Production / Bülent Turgut ve Ogün Şanlıer yapımcılığında çekilecek olan dizinin konsept ve hikâyesi, Bülent Turgut ve Kudret Sabancı’ya ait. Bülent Turgut yeni projesi 2150 hakkında “Bu toprakların bilim kurgusu” tanımlaması yapıyor. Yeni dizinin Eylül ya da Ekim 2018’de yayınlanacağını ifade eden Turgut, şu bilgileri verdi: Bu bilim kurgu, ‘Bu toprakların bilim kurgusu ancak böyle olur’ dedirtecek nitelikte olacak. Yani öyle bir batı özentisi türde değil. Bize has yapısı olacak. Bu özelliğinin yayında bütün dünyaya hitap eden evrensel bir tadı da olacak. Herkesi çok şaşırtacak. Yaklaşık 1,5 yıldır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Ön hazırlıklar başladı. Plato çizimleri tamamlandı.



CAST BELLİ DEĞİL

Ocak ayı itibarıyla dekor kurulumu başlayacak. Nasip olursa haziran ayında da çekimlerine başlayacağız. Cast çalışması ise henüz belli değil. Oyuncuların belirlenmesine de ocak ayında başlamayı planlıyoruz. 2150 dizisinde yabancılar da olacak. Özellikle uluslararası aksiyon ekibi, bu projeye dâhil olacak. Hikâye, İstanbul ve dünyada birkaç şehirde geçecek. Ancak ana merkez İstanbul olacak. Evrensel konusu olacağı için, yurt dışına satışta zorlanacağımızı sanmıyorum. Hatta diziye şimdiden ortak olmak isteyen uluslararası adaylar var. Bu adaylarla görüşülüyor ancak biz şimdilik tek başımıza yürütme kararı aldık...