Ünlü yönetmenin cenaze namazı dün öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii’nde kılındı. Cenaze törenine, ünlü yönetmenin yakınları, sevenleri, Haldun Dormen, oyuncular Yıldız Kültür, Wilma Elles, Ulvi Alacakaptan, Sefa Zengin, Gürkan Uygun, son dönemde yönetmenliğini yaptığı dizinin oyuncuları Deniz Bolışık, Ümit Kantarcılar ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Törende ünlü yönetmenin yakınları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Uzun’un cenazesi Balıkesir Gönen’e defnedilmek üzere gözyaşları eşliğinde uğurlandı.
Yönetmene acı veda
13.12.2017 - 06:20 | Son Güncelleme: 13.12.2017 - 06:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale Yolun Sonu, Garip Bir Cinayet, Ankara Ayazı yapımlarının da aralarında bulunduğu birçok dizi ve filmin ünlü yönetmeni Mustafa Kemal Uzun Şile’deki evinde başına beyzbol sopası vurularak ve bıçaklanarak öldürül-müştü.
Etiketler : Mustafa Kemal Uzun,
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