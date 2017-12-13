Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü yönetmenin cenaze namazı dün öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii’nde kılındı. Cenaze törenine, ünlü yönetmenin yakınları, sevenleri, Haldun Dormen, oyuncular Yıldız Kültür, Wilma Elles, Ulvi Alacakaptan, Sefa Zengin, Gürkan Uygun, son dönemde yönetmenliğini yaptığı dizinin oyuncuları Deniz Bolışık, Ümit Kantarcılar ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Törende ünlü yönetmenin yakınları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Uzun’un cenazesi Balıkesir Gönen’e defnedilmek üzere gözyaşları eşliğinde uğurlandı.