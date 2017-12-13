Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diriliş Ertuğrul dizisi hayranlarını üzen bir haber geldi. Sezon başlangıcından kısa bir süre sonra sette çıkan yangın dolayısıyla çekimlerde aksaklık yaşayan yapım ekibi, aksaklığın doğurduğu gecikmeler dolayısıyla ara vermek zorunda kaldı.

İZLEYİCİ MERAKLA BEKLİYORDU

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması nedeniyle endişeye kapılan seyirciler için açıklama yapan yapımcı kuruluş, geçtiğimiz haftalarda dizinin platosunda meydana gelen yangın dolayısıyla bir hafta ara vermek zorunda kaldıklarını ifade etti.

YAPIMCI AÇIKLAMA YAPTI

Dizinin yapımcısı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Önceki hafta platomuzda meydana gelen yangının, çekim koşullarımızı zorlaştırması nedeniyle bölümümüzün yayınına bir hafta ara vermek durumunda kaldı. Kalitemizden ödün vermemek amacıyla yapmış olduğumuz zorunlu arayı anlayışla karşılayacağınıza inanıyoruz. Dizinin 99. bölümü 20 Aralık Çarşamba günü ekrana gelecek."