Gecenin 45’likler üzerine kurulu olmasından dolayı çok memnun olduğunu belirten Yankı, sanatçıların kolay yetişmediğini, 40 yılı aşkın süredir sahnelerde olduğunu kaydetti. Yankı “Ben bu çocuklardan biraz daha gençken sahnelere çıkmıştım. Hâlâ da sahnedeyim. Ben artık dinozorlaştım. Bakalım beni daha hangi nesiller dinleyecek?” dedi.
Semiha Yankı: Ben artık dinazorlaştım
23.12.2017 - 03:21 | Son Güncelleme: 23.12.2017 - 03:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü şarkıcı Semiha Yankı (59), Antalya’da bir özel okulun gecesinde sahneye çıktı.
Etiketler : semiha yankı,konser,
529977 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/529977.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER