Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gecenin 45’likler üzerine kurulu olmasından dolayı çok memnun olduğunu belirten Yankı, sanatçıların kolay yetişmediğini, 40 yılı aşkın süredir sahnelerde olduğunu kaydetti. Yankı “Ben bu çocuklardan biraz daha gençken sahnelere çıkmıştım. Hâlâ da sahnedeyim. Ben artık dinozorlaştım. Bakalım beni daha hangi nesiller dinleyecek?” dedi.