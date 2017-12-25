İzmir’de bulunan otel, birçok Afrika kökenli mülteci tarafından ekonomik sebeplerden ötürü tercih ediliyor. Filmin çekilmesinin ardından işletmesi el değiştiren otelin iç dizaynı 20 sene öncekiyle aynı değil. Otel resepsiyonunun önündeki geniş alanda, daha fazla müşterinin ağırlanması maksadıyla odalar inşa edildiği görüldü.
‘Masumiyet’in oteli mülteci barınağı gibi
25.12.2017 - 02:47 | Son Güncelleme: 25.12.2017 - 02:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yönetmen Zeki Demirkubuz’un 1997 yılında vizyona giren ve Antalya Film Festivali ile Altın Koza Film Festivali gibi prestijli yarışmalarda birçok ödüle layık görülen Masumiyet filminin çekildiği Saray Otel, bugünlerde mültecilerin ağırlıklı olarak kaldığı bir yer hâline geldi.
Etiketler : masumiyet,mülteci,zeki demirkubuz,
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