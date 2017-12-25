Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de bulunan otel, birçok Afrika kökenli mülteci tarafından ekonomik sebeplerden ötürü tercih ediliyor. Filmin çekilmesinin ardından işletmesi el değiştiren otelin iç dizaynı 20 sene öncekiyle aynı değil. Otel resepsiyonunun önündeki geniş alanda, daha fazla müşterinin ağırlanması maksadıyla odalar inşa edildiği görüldü.