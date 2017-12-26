Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna çiftinin oğulları İdo, renkli kişiliğiyle dikkat çekiyor. Babasının izinden gidip müziğe adım atan 25 yaşındaki İdo, diyet ve sporla 2 ayda 15 kilo vermişti.

YAPIM ŞİRKETİYLE EL SIKIŞTI

Son paylaştığı gözlüklü fotoğrafta daha da zayıflayarak bir deri bir kemik kaldığı görülen İdo, sürpriz bir karar verdi ve dizi anlaşması yaptı. Bugüne kadar çok sayıda oyunculuk teklifi alan ancak kabul etmeyen İdo, son olarak Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Hadi Be Oğlum' filmine imza atan Fırat Parlak ve Koray Şahin'in yapım şirketiyle el sıkıştı.

GENÇLİK DİZİSİNDE OYNAYACAK

Yaz aylarında ekrana gelecek bir gençlik dizisinde oynayacağı öğrenilen İdo Tatlıses, böylece tıpkı babası gibi müzikle başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyecek.