Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başak Akbulut İHA

Sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerine sert ithamlarda bulunan iki isim arasında gerilim tırmanırken, Serengil, avukatı Ayşegül Mermer aracılığıyla harekete geçti. Serengil’in avukatı, dün sabah müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu ve özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği iddiasıyla Hande Yener hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Aile Mahkemesine de başvuran avukat Mermer, Yener hakkında uzaklaştırma kararı alınmasını talep ederek, müvekkiline özellikle uyuşturucu ve alkol etkisi altındayken 30 metreden fazla yaklaşmamasını ve sosyal medyadan adını anmamasını talep etti. Avukat Mermer, ayrıca Hukuk Mahkemesine dilekçe sunarak, Yener hakkında 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.