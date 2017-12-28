Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Betül Demir, Sivasspor forması giyen Ergin Keleş ile geçtiğimiz haziran ayında flört etmeye başlamış, "Karşıma kitap okuyan, müze gezen bir erkek çıksın diye dua ediyordum. Kabul oldu" açıklamasını yapmıştı. Ancak bu ilişki 7 ayda bitti. Posta Gazetesi'nin haberine göre; yeni albümü 'Esas Duruş' için Levent Kanyon'daki D&R'da imza günü düzenleyen güzel şarkıcı, "2018'de aşk istiyorum" şeklinde konuştu.