Betül Demir, Sivasspor forması giyen Ergin Keleş ile geçtiğimiz haziran ayında flört etmeye başlamış, "Karşıma kitap okuyan, müze gezen bir erkek çıksın diye dua ediyordum. Kabul oldu" açıklamasını yapmıştı. Ancak bu ilişki 7 ayda bitti. Posta Gazetesi'nin haberine göre; yeni albümü 'Esas Duruş' için Levent Kanyon'daki D&R'da imza günü düzenleyen güzel şarkıcı, "2018'de aşk istiyorum" şeklinde konuştu.
Betül Demir ile Ergin Keleş ayrıldı
28.12.2017 - 17:11 | Son Güncelleme: 28.12.2017 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Popçu Betül Demir (37) ile futbolcu Ergin Keleş'in aşkı 7 ay sürdü.
Etiketler : Popçu Betül Demir,Ergin Keleş,magazin haberleri,
531681 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/531681.aspx
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