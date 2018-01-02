Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dilan Çıtak olarak tanınan genç şarkıcı artık Dilan Tatlıses olarak anılacak. Asliye Hukuk Mahkemesi, davada Dilan’ın teyzesi Hülya Kulakçı‘yı şahit olarak dinledi. Şahit ifadesinin ardından mahkeme, Dilan’ın “Soyadı değişikliği ve düzeltilmesi” talebini kabul ederek şarkıcının soyadının Tatlıses olarak değiştirilmesine karar verdi. Dilan, Tatlıses soyadını Çıtak soyadı ile birlikte kullanmayı talep ettiyse de mahkeme bu talebi reddetti. Şarkıcının bu talebi mahkeme tarafından hukuken mümkün olmadığı için kabul görmedi. Bu sebeple şarkıcı yalnızca Tatlıses soyadını resmî olarak kullanabilecek.