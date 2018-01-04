Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8'e transfer olacağı konuşulan Güldür Güldür'ün akıbeti belli oldu. Konuyla ilgili Posta gazetesindeki köşesinde bir yazı kaleme alan televizyon eleştirmeni Mesut Yar, reyting rekortmeni programın Show TV'de kalacağını duyurdu.

İşte Mesut Yar'ın kaleme aldığı yazıdan bir kesit;

"Yeni yılda Güldür Güldür Show bildiğimiz adresinde yani Show TV'de kaldı. Ama bu demek değil ki grubun içinden yeni bir bebek çıkmayacak.

Bakın net olarak yılın ilk ipucunu not düşüyorum. Güldür Güldür Show eksenindeki işler bu yıl birden çok kanalda yer alacak. Gülelim yeter, adresin hiç önemi yok."