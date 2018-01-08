Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son oynadığı dizinin ekranlara veda etmesi ile büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Sinem Kobal, önceki gün Bebek'teki pilates salonu çıkışı görüntülendi.

ARACINI TERS YÖNE SÜRDÜ

Ekrana ara verip, ticarete atılacağı iddialarına oyuncu, sessiz kalmayı tercih etti. Sorulara cevap vermeyen Kobal, aracını ters yöne sürünce trafiğin sıkışmasına neden oldu.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Uzun uğraşlar sonucu hareket ettiği yere geri dönen oyuncu, aracını doğru yöne döndürünce trafik açılmış oldu.

Güzel oyuncu böyle görüntülendi;