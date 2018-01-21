Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geride bıraktığımız akşam saatlerinde başlayan Afrin operasyonunun ardından gözler ve kulaklar sınırdan gelen haberlere çevrildi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK MESAJI

Mehmetçik'in terör örgütlerine karşı başlattığı 'Zeytin Dalı' harekatına sosyal medyadan da destek mesajları yağdı.

İşte ünlü isimlerin yaptığı paylaşımlar;

Şahan Gökbakar: Ana kuzuları, yiğitler ülkelerinden uzakta bir bataklıkta savaşıyor çarpışıyor. Allah yardımcıları olsun. Allah ailelerine ve sevenlerine sabır ihsan eylesin. Gözünü kırpmadan görev yapan tüm askerlerimizi Allah korusun.

İbrahim Tatlıses

Kahraman Mehmetçiklerimize Afrin Operasyonu'nda başarılar diliyorum. ALLAH yar ve yardımcınız olsun… Dualarımız sizinle…



Fahriye Evcen

Allah Türk ordusunun ve kahraman askerimizin yardımcısı olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri daima dualarımızda!

Burak Özçivit

Allah ordumuzu korusun. Bütün dualarımız, yüreğimiz sizlerle.

Hande Yener

ALLAH,Tüm Mehmetçiklerimizin, yanında olsun…Şanlı Türk Ordumuzu Korusun… Kalbimiz Sizinle… Hayırlı Haberlerinizi Duymak Dileğiyle

Seren Serengil

"Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur" dualarımız sizinle biz de sizinleyiz… Erkeğiyle, kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle 80 milyonluk… Dünyanın en büyük ordusuyuz

Pınar Altuğ Atacan

Sağlıklı gidip dönün

Filiz Akın

Başladığı anlardan itibaren, evllatlarımızın hayatları için ellerimiz yüreklerimizde izliyoruz. Ordumuzun başarı haberlerinin devamı için dua ediyoruz…

Sinan Akçıl

Allah yâr ve yardımcınız olsun… Zeytin dalı harekatı başladı. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok, varsın olmasın kendi işimizi kendimiz hallederiz evelAllah. Arslanlar kalbimiz sizinle.