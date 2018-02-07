Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Model Grubu’ndan ayrılarak kariyerine solo çalışmalarıyla devam eden Türk Rock müziğinin kadın yorumcularından Fatma Turgut ilk solo şarkısı 'İlkbaharda Kıyamet' ile yoluna tek başına da güçlü bir şekilde devam edeceğinin ilk sinyallerini vermişti. Aradan geçen zaman içinde şarkı yazarlığını da geliştirmek için çalışmalar yapan Fatma Turgut, sevenleriyle Palladium AVM’de buluşmaya hazırlanıyor.

Fatma Turgut, 11 Şubat 2018 Pazar saat 19:00’da Palladium’da yer alan 1. Kat Köprü alanında sahne alacak. Sevilen şarkılarıyla izleyenlerine duygu dolu anlar yaşatacak olan sanatçının konseri ücretsiz.