Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Melih Özkaya kimdir? Melih Özkaya kimin oğlu? Survivor 2018 her sezon olduğu gibi büyük bir heyecanla izleniyor. Gencinden yaşlısına herkesin fanı olduğu bir program Survivor. Durum böyle olunca yarışmacıların kim olduklarıda büyük bir merak konusu oluyor. Öyle ki yarışmanın fanı olan izleyiciler kendilerini o kadar kaptırıyor ki hayranı oldukları yarışmacı ile gülüp onunla ağlar hale geliyor. Acun Ilıcalı bu akşamki eleme konseyinde, eleme adaylarının açıklanmasının ardından bir bomba açıklama daha yaptı. Gönüllüler takımında yarışan Melih Özkaya'nın daha önceden tanıdığımız birinin oğlu olduğunu açıkladı. Var Mısın Yok Musun'da yarışan Antikacı Metin'in olduğu ortaya çıktı. Peki Survivor Melih Özkaya kimdir? Melih Özkaya kimin oğlu? Melih Özkaya kaç yaşında, nereli, evli mi?

MELİH ÖZKAYA KİMDİR?

Melih Özkaya 1988 yılında dünyaya geldi. Çocukluk yıllarından itibaren spor dalları ile ilgilendi. Melih Özkaya amatör ve kısa vadeli çalışmalarının ardından profesyonel olarak voleybol oynamaya başladı. Bu sürece kadar 15 yıl boyunca voleybol oynadı. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde alt yapısında oynamaya başlayan Melih Özkaya 8 yıl süren profesyonel voleybol deneyiminden sonra 2. Lig voleybol takımlarında da yer almaya başladı. Tokat, Payas Belediye Spor, Tofaş, Diyarbakır, Sivas ve daha pek çok voleybol takımında oynadı. Melih Özkaya 3. Lig voleybol takımlarında da boy gösterdi.

2011 yılında kamera önü eğitim alarak oyunculuk yapmaya başladı. Ancak televizyon dizi oyunculuğu çok fazla uzun sürmedi. 2012 yılında Yer Gök Aşk dizisinde 3. Sezonunda rol alan Melih Özkaya bu süreçten sonra oyunculuk eğitimini sürdürmeye devem ederken sporu da hiç bırakmadı. Aylarca Survivor 2018 All Star için hazırlanan yarışmacı Melih Özkaya artık Survivor 2018'de.