Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Elif yeni imajı ile Survivor'a damga vurdu. Geçtiğimiz yıl Survivor'da yarışan Elif Şadoğlu bu yıl imajı ile tanınmadı. Daha önce yarışmada yüksek performansı ile de bilinen Şadoğlu'nun bu yıl ki başarısı da merak konusu. Peki Survivor Elif kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Elif Şadoğlu hakkında merak edilenler

ACUN ILICALI SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Efsane yarışma Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, resmi Instagram hesabından 4 yeni ismin Survivor'a katıldığını duyurdu. Yeni katılan yarışmacıların 2'si Ünlüler, 2'si ise Gönüllüler takımında mücadele edecek. Ilıcalı, yaptığı açıklamada: "All Star ve Gönüllüler takımına katılan yeni yarışmacılarımıza başarılar diliyorum." dedi.

SURVİVOR ELİF'İN İMAJI ŞAŞIRTTI

Geçen sezon örgülü uzun saçlarıyla dikkatleri çeken Elif Şadoğlu, saçlarını kısacık kestirdi. Elif'i görenler tanımakta güçlük çekti.

ELİF ŞADOĞLU KİMDİR?

Survivor 2017’ye katılmadan önce İstanbul Ataşehir’de bir spor merkezinde Fitness eğitmeni olarak çalışan Elif Şadoğlu, 2014, 2015 ve 2016 Türkiye Fitness Şampiyonluğu ve 2014 yılında TVG Fitness şampiyonlukları yaşama başarısı gösterdi.

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Elif Şadoğlu’nun adada dikkat çekmiş olması, ilgiyi özel hayatına çekti ancak Elif Şadoğlu özel hayatına dair ne Survivor 2017’de bir yorum yapıyor, ne de daha önceden sosyal medyadan özel hayatına dair bir paylaşım yapmışlığı var, sosyal medyada özellikle Instagram fotoğrafları genellikle spor kıyafetleri içerisinde ve spor merkezinde olması göze çarpıyor. Şampiyonlukları, sağlıklı ve güçlü gözüken vücudu ile zaten fitness ve spora olan aşkını belli eden Elif Şadoğlu, Survivor 2017’nin de favorilerinden. Survivor 2017’nin daha henüz tanıtımları televizyonlarda yayınlanırken ‘’Hayatta hayatı ya en iyi yapacaksın ya da en iyi yapana bırakacaksın’’ sözü ile iddialı olduğunu ve kazanma hırsına sahip olduğunu daha yarışma başlamadan göstermiş ve dikkatleri üzerinde çekmişti

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