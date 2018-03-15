Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Selin Şekerci’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 4 aya kadar hapsi istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 7.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, sanık Selin Şekerci ile avukatı hazır bulunurken müşteki Emine Erdoğan ve avukatı ise duruşmaya katılmadı.



Dava konusu tweette hakaret kastının olmadığını kaydeden sanık Şekerci, ’’Sadece o günkü duruma eleştiri vardı. Bir oyuncu olarak liderin eşini oynamak her oyuncunun hayalinden biridir” dedi.

Müşteki Emine Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’in 7 Kasım 2017 tarihinde UYAP üzerinden şikayetten vazgeçme dilekçesi gönderdiğini belirten hakim daha sonra kararını açıkladı.

Suçun şikayete bağlı bir suç olduğunu ifade eden hakim, şikayetten vazgeçilmesi üzerine davanın düşürülmesine hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Selin Şekerci’nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Emine Erdoğan’a hakaret ettiği belirtiliyordu. İddianamede, şüpheli Şekerci’nin 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenmişti.

Oyuncu Şekerci, daha sonra yine attığı bir tweetle Emine Erdoğan’dan özür dilemişti. Şekerci tweetinde “Birkaç yıl önce yaptığım bir sosyal mecra paylaşımı ile ilgili sayın Emine Erdoğan Hanım’a kendimi ifade etme şansı buldum, kendisinden özür diledim. Özrümü kabul ettiği ve beni anlayışla karşıladığı için yine bu mecradan kendisine teşekkürlerimi ve saygılarımı iletmek isterim” ifadesini kullanmıştı.