Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile sevgilisi Feyza Aktan basına kapalı gerçekleşen törenle dünyaevine girdi. Aile arasında gerçekleşen tören Özcan Deniz'in eski sevgilisi Ebru Destan'ın da konuk olduğu Seda Sayan'ın programında da işlendi.

EBRU DESTAN'IN ZOR ANLARI

Ebru Destan'a Özcan Deniz'in evliliğiyle ilgili soru yönelten program yorumcusuna tepki gösteren Seda Sayan "Bunları benim söylettiğimi düşünecekler. Yapmayın bunları. Şimdi seninle ben kavga edeceğim Bilal Özcan. Ben misafirlerimi ağırlarken bunları istemiyorum. Misafirlerimin böyle bir duruma düşmesini istemiyorum. Bundan sonra konuklarıma saygılı olun" dedi.



"İNSANLAR SINIRINI, HADDİNİ BİLECEK"

Ebru Destan ise evli ve çocuk sahibi olduğunu hatırlatarak "İnsanlar neden bel altı vurmaktan bu kadar hoşlanıyor? Ne saçma bir soru. İnsanlar sınırını, haddini bilecek. Her soruyu soramazsanız" diyerek tepki gösterdi.



ÖZÜR DİLEDİ

Bilal Özcan ise sözlerinden dolayı hem Ebru Destan'dan hem de Seda Sayan'dan özür diledi.