Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor kim elendi? Survivor’da tansiyon her daim çok yüksek. Survivor 2018’de gelmiş geçmiş en büyük ödülü konseyde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Yarışmacılar şaşkına döndü. İstanbul’a 1.5 günlüğüne gitme ödülünü duydukları gibi havalara uçtular. Survivor’da öte yandan ikinci dokunulmazlık oyunu sırasında Sema çatlak olan elini sert bir şekilde bench vurdu. Kırılacaksan kırıl artık dedi. Acun Ilıcalı bu durum karşısında çok üzüldüğünü dile getirdi. Yaptığına anlam veremedi. Ünlülüler takımı oynanan iki dokunulmazlığın da kazananı oldu. Durum böyle olunca Gönüllüler ilk konseyde oy çokluğu ile Yağmur’un ismini Hilmicem bireysel dokunulmazlığın sahibi olduğu için Birsen’in ismini söyledi. İkinci konseyde ise oyları eşit olarak çıkan Nagihan ve Damla eleme adayı oldu. Böylelikle takımın tüm kadın oyuncuları Survivor’da eleme adayı oldu. Nagihan Anıl’ın ismini yazdığını anlayınca sitem dolu sözler sarf etti. Konseyde gergin anlar yaşandı. Tüm Survivor fanları büyük bir merakla Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor elenen isim kim? sorularını aratıyor. Bu soruların cevabı en detaylı şekilde haberimizde. İşte Survivor 2018 Eleme

SURVİVOR ELENEN İSİM BELLİ OLDU

BİRİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı son ana kadar mücadele verdiler. Gergin haftada iki takım yarışmacıları da dokunulmazlık simgesini alabilmek adına konuştular. Ünlüler takımı bu akşam adeta zorlu parkurda rüzgar gibi esti ve oyunu 10-3 kazanarak farklı bir skorla dokunulmazlık oyununun kazanan tarafı oldular.

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı bu akşam takımlarından 2 kişinin adını eleme potasına koydular. Takım kararıyla eleme potasına giren ilk isim Yağmur oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Hilmicem ise Birsen'in ismini verdi. Böylelikle haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında eleme potasına giren isimler Yağmur ve Birsen oldu.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Birleşme partisinin ardından oynanan ikinci dokunulmazlık oyunu bu akşam yine kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Oldukça gerilimli ve sert dakikaların yaşandığı ikinci dokunulmazlık oyununun galibi ünlüler takımı oldu Bu sonucun ardından gönüllüler takımı bir kez daha konseye gitti.

NAGİHAN KONSEYDE ANIL'A SİTEM ETTİ

Eleme potasına giren Nagihan “Şu an şoktayım” dedi. Nagihan “Hiç ummadığım bir ismin beni yazması çok şaşırttı. Birini isimimi neden yazdığın düşündüm onun şokunu yaşadım. Bizim Anıl’la hiç bir sıkıntımız sorunumuz yoktu. Neden diğer arkadaşlarla birlik içine girip hareket ediyor. Sadece ona şunu söylemek istiyorum. Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen ya yolunu kaybedersin ya dostunu.. Mustafa sığıntı diyordun sanırım yanlış kişiye söyledin” dedi.

ACUN SEMA'YA SERT ÇIKTI

Acun Ilıcalı, Sema’ya “İnsan çatlak ve iyileşmekte olan elini niye kalkıp bu şiddette vurur da, belki bir daha kırar. Bundan sonra bir kez daha böyle bir şey yaşayacak mıyız?” dedi. Sema da, “Onu bilemeyiz” diye yanıtladı.

SURVİVOR'DA BÜYÜK ÖDÜL BELLİ OLDU

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda Survivor tarihinin en büyük ödülünü vereceğini açıklamıştı. Bu akşam yayınlanacak Survivor yeni bölümde açıklanması beklenen ödülü Ilıcalı Instagram hesabından açıkladı.

Survivor tarihinin en büyük ödülü belli oldu. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kazanan takımı İstanbul’a götüreceğini söyledi. Survivor yarışmacıları ödülün Türkiye’ye gidiş olduğunu duyunca çok sevindiler.

Ilıcalı, “Bu sürpriz, bence tarihi bir sürpriz. Bu sene size Survivor tarihinin en büyük ödülünü vereceğiz. Kazanan takım ne kazancak açıklıyorum. İstanbul’a gidecek.” diyerek ödülü açıkladı.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunlarının kalitesi her geçen gün artmaya devam ediyor. Birleşme partisinin yapılmasının ardından ödüllerde Survivor'ın sonlarına doğru artış göstermeye başladı. Bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynanan mücadelede iki takım da ödülü kazanmak istiyordu. Ödül hem güzel bir evde zaman geçirmek hem de güzel yiyeceklerle buluşmaktı. Oynanan oyunu rahat bir skorla ünlüler takımı kazandı ve ödülün tadını çıkardılar.

OYUN ALANINDA TARTIŞMA

Oynana ödül oyunu esnasında Nagihan ve Mustafa Kemal arasında gergin anlar yaşandı. Merve'ye karşı oyunu kaybeden Nagihan atışlarını düzeltmek için atış yapmaya devam etti. Bunun üzerine Mustafa Kemal oyun sonrasında bu kadar atış yapamazsın karşılığı verdi ve Nagihan'dan sert bir cevap aldı. Ümit Karan'ın da olaylara gülerek karşılık vermesi Nagihan'ı çığrından çıkarttı ve Nagihan ağlamaya başladı. Yarışmacılar bir süre sonra Nagihan'ı sakinleştirdi. Nagihan'a en büyük destek Turabi'den geldi. Turabi, Nagihan'ı kendi takım arkadaşlarına karşı korudu.