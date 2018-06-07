Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıraç, yılın belirli zamanlarda Beykoz’a bağlı Ali Bahadır Köyü'nde 13 dönümlük arazi üstüne kurulu çiftliğinde karavanda yaşıyor. Kanal D’nin özel haberine göre; Kıraç, çiftlikte hayvanların ve toprağın bakımına kadar her işle bizzat uğraşıyor. Altı yıl önce çocuklarının dünyaya gelmesinin ardından böyle bir karar aldığını belirten şarkıcı, kendi çocukluğundaki hayatını evlatlarına yaşatmak istiyor.