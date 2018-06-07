Kıraç, yılın belirli zamanlarda Beykoz’a bağlı Ali Bahadır Köyü'nde 13 dönümlük arazi üstüne kurulu çiftliğinde karavanda yaşıyor. Kanal D’nin özel haberine göre; Kıraç, çiftlikte hayvanların ve toprağın bakımına kadar her işle bizzat uğraşıyor. Altı yıl önce çocuklarının dünyaya gelmesinin ardından böyle bir karar aldığını belirten şarkıcı, kendi çocukluğundaki hayatını evlatlarına yaşatmak istiyor.
Kıraç'ın çiftlik hayatı
07.06.2018 - 19:46 | Son Güncelleme: 07.06.2018 - 19:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sanatçı Kıraç, şehrin keşmekeşliğinden kurtulmak için doğaya döndü.
Etiketler : Sanatçı Kıraç,magazin haberleri,
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