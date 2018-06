Türkiye Gazetesi

Survivor kim elendi? 27 Haziran Survivor Eleme Survivor'da aylardır süren mücadelede sona sadece 2 gün kaldı. Nefesler tutuldu ve tüm izleyenler merakla Kıbrıs büyük finali bekliyor. Bu akşam Survivor 2018'in son oyunu oynanacak. Ödül ise Dünya Kupası. Bunun ardından 6 yarışmacı birden Kıbrıs için yola çıkacak. Kıbrıs'ta SMS oylaması ile Nagihan, Adem, Turabi ve Damla bu dört isimden 2 kişi yarı finale yükselecek, 2 kişi ise şampiyonluk hayallerine veda edecek. Dominik'te geçtiğimiz 2 gün de oynanan oyunlar ile yarı finale kalan iki yarışmacı belli oldu. İlk oyunun kazananı Hilmicem ikinci oyunun kazananı Anıl oldu. Nagihan, Anıl ile oyunda finale kaldı ancak Anıl'a yenildi. Bu durumdan dolayı seromonide gözyaşlarına hakim olmadı.Tüm sevenlerinden özür diledi. Nagihan her zaman kadın yarışmacılar arasında istatistik oranı en yüksek yarışmacıydı. Survivor 2018'de Dominik'in son konseyinde elenen isim Hakan oldu.Kıbrıs hayallerine ramak kala veda etti. Çünkü sürprizlerle dolu olan Survivor 2018'in son sürprizi Kıbrıs'a 4 kişi gidecekken 6 kişinin gideceği haberi oldu. Türk televizyon tarihinde reyting rekorları kıran yarışması Survivor'ın tüm sevenlerinin en çok arattıkları Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor adaya kim veda etti? Survivor elenen isim kim? Survivor 2018 eleme kim elendi? , Survivor yarı finale kim kaldı? Survivor yarı finalistler kim? Sörvayvır kim elendi? Sorvayvır kim elendi? gibi soruların cevabı en kapsamlı şekilde sayfamızda yer almaktadır.

(TIKLA ÖĞREN) SURVİVOR'DA KİMLERİN ELENDİĞİ BELLİ OLDU, YARI FİNALİSTLER KİMLER OLDU

SURVİVOR'DA BU HAFTA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİMLER KAYBETTİ?

Sadece 6 yarışmacının kaldığı programda eleme adayları güçlü isimler arasından çıkmaya devam ediyor. Bu kez eleme adayları arasına girmemek için yarışan ünlüler ve gönüllülerde sembolün sahibi olan isimler Hilmicem ve Anıl oldu.

SURVİVOR 2018 SON BÖLÜMDE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Yarışmanın tamamlanmasına sayılı günler kala 4 favori isim daha eleme listesine eklendi. Büyük finale çok az bir süre kala yarışmada eleme adayları şekillendi. Hakan, Damla, Turabi ve Adem dörtlüsünden sadece biri Hilmicem ve Anıl'ın rakini olmaya hak kazanacak.

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta içerisinde ünlüler takımı yarışmacılarının azalmasıyla birlikte her iki takımdan da adaylar konseye çıkmaya başlamıştı. Son olarak Murat ve Turabi ile konseye çıkan Sema yarışmaya veda eden isim olmuştu. Sema'nın ardından Hakan da yaptığı taktiğe rağmen yarışmadan elenmişti.

NUSRET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2018'in Kıbrıs finalleri öncesinde ekrana gelen son bölümünde yarışmacılar Nusret'in et ziyafeti için yarıştılar. Survivor'da yarı finale çıkacak olan ikinci yarışmacının belirlendiği oyun öncesinde, Acun Ilıcalı yarışmacılara sürpriz yaptı.Her yıl Survivor'a gelerek yarışmacılara et pişiren Nusret bu sene işlerinin yoğunluğundan dolayı yarışmanın son günlerinde Dominik'e gelebildi. Survivor 2018'de ödül oyunu öncesi seremonide karşılarında Nusret'i gören yarışmacılar sevinçten havaya uçtu. Nusret sürpriziyle ilgili konuşan Acun Ilıcalı, 'Nusret de kendi işleriyle çok yoğun. Ancak bütün planını programını iptal etti buraya koşa koşa geldi. Nusret'in Etiler'de arka tarafta bir restoranı varken de Survivor'daydı, şimdi her yerde dükkanı var yine Survivor'da. Nusret'in kapanışa gelmesi ayrı bir anlam taşıdı' dedi.

NUSRET'TEN 1150 KİŞİLİK MANGAL PARTİSİ



Acun Ilıcalı Dominik'in en büyük mangal partisini hazırladıklarını belirterek, 'Bu gece mangal partisinde tüm prodüksiyon ekibi olacak. 1150 kişiyi davet ettim. Bunların 400'ü Dominikli çalışanlarımız. Dominik böyle bir mangal partisi görmemiştir. Çekimlerini yaptığımız Kolombiye ve Yunanistan için de aynı ödülü verdik. Onlarda da yarışmayı kazananlar sizinle birlikte aynı masada yemek yiyecek' dedi.

NUSRET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?



Nusret ödüllü oyunda yarışmacılar bireysel mücadele verdi. Damla'yı yenmeyi başaran Nagihan ödüle gidecek ilk isim oldu. Erkeklerde ise ödülün sahibi Adem oldu. Nagihan ödüle götürmek için takım arkadaşı Damla'yı, Adem ise Turabi'yi seçti.

SURVİVOR 2018 NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2018'de finale artık çok kısa bir zaman kaldı. Yaklaşık dört aydır heyecanın hız kesmeden devam ettiği ve finale kalmak için kıyasıya mücadele edilen yarışmanın büyük finali, 29 Haziran Cuma günü Kıbrıs'ta yapılacak.