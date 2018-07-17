Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir dönemin en popüler mankenlerinden Annabelle Neilson, evinde ölü bulundu.Annabella Neilson'ın bir arkadaşı, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Chelsea semtinde yer alan evine girdi, cesetle karşılaşınca polisi aradı. 49 yaşındaki modelin cesedinin beş gündür evde olduğu ortaya çıktı.

Moda dünyasının zirve ismi Alexander McQueen'in en yakın arkadaşı olan Neilson, aynı zamanda McQueen'in ilham perilerinden biriydi. Neilson, ayrıca efsanevi modacıyı intihar etmeden önce gören son kişiydi.

Ünlü model, sosyal medyadan son paylaşımını 8 Temmuz tarihinde yapmıştı. Neilson, o tarihte eski sevgilisi Edward Spencer Churchill'in düğününe katılmıştı.Uyuşturucuya düşkünlüğüyle tanınan sansasyonel model, Nat Rothschild'in ilk eşiydi ve ikili 1994-1997 yılları arasında evli kalmıştı.

