Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelde kimse duymadan sosyal medya aracılığı ile ölüm haberlerini ilk paylaşan isim olan Onur Akay bu sefer iyi haberle karşımıza çıkarak takipçilerini şaşırttı. Magazin'in felaket tellalı olarak bilinen Onur Akay okuyucularına bu defa güzel bir haber verdi.

NTV'nin sevilen spikeri Simge Fıstıkoğlu'nun hamile olduğunu duyuran Onur Akay şunları söyledi;

'EKRANLARA UZUN SÜRELİĞİNE VEDA ETTİ' "



Bugün sizlere müjdeli bir haber vermek istedim. Biliyorsunuz NTV ekranlarında sunuculuk görevini üstlenen Simge Fıstıkoğlu,iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Emir Tavukçuoğlu ile geçen nisan ayında dünya evine girmişti. Simge Fıstıkoğlu'nun 4,5 aylık hamile olduğunu, dün son kez ekranlara çıktığını ve artık uzun bir süre ekranlarda olmayacağını öğrendim. Çiftin hayırlısı ile bebeğini kucağına almasını diliyorum."

SİMGE FISTIKOĞLU KİMDİR?

Simge Fıstıkoğlu, 12 Aralık 1982 tarihinde İstanbul’da doğdu. Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim Okulu, Selim Pars Koleji, Beyoğlu Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde eğitim gördü. Medyaya ilk adımını Elle Decor Dergisi ile attı. 6 aylık stil editörlüğü deneyiminden sonra yazılı basın yerine görsel basında çalışmak istedi. Simge Fıstıkoğlu, televizyon dünyasına 2006 yılında spiker ablasının ısrarıyla girmiştir. Ablası, Sinem Fıstıkoğlu özel bir televizyon kanalında sunuculuk yapmaktadır. Habertürk Televizyonu’nun o dönemde Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı olan Murat Ongun’un kapısını 16 Ekim 2006 tarihinde çaldı. “Bu mesleği öğrenmek istiyorum” dediği Murat Ongun’dan “spor servisinde hemen başla” yanıtını aldı ve hiç düşünmeden kabul etti. Habertürk Televizyonu’nda 2009 yılının Ağustos ayına dek spor spikeri&editörü olarak görev yaptı. Bu süre zarfında aralarında Fatih Terim, Şenol Güneş, Ertuğrul Sağlam, Ersun Yanal, Vicente Del Bosque gibi önemli teknik direktörlerle ve Cristiano Ronaldo, Hakan Şükür, Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi başarılı futbolcularla röportajlar yaptı. Simge Fıstıkoğlu, 2009 yılının Ağustos ayında Habertürk Televizyonu Spor Müdürü oldu. Habertürk’te “1 Gün” ve “Gün Başlıyor” haber kuşaklarını sundu. Habertürk’te Cumartesi-pazar sabahları 09:15 – 12:00 saatleri arasında canlı yayınlanan “Burası Haftasonu” isimli programı hazırlayıp sundu. Simge Fıstıkoğlu geçmişte 10 yıl binicilik sporu yapmıştır. Showtv’de “Simge Fıstıkoğlu ile Yeni 1 Gün” programını sunmuştur. TRT Spor’da çarşamba günleri yayınlanan “Topuklu Krampon” isimli programı eski hakemlerden Lale Orta ile birlikte sundu. Programda haftanın futbol olaylarını konuklarla birlikte kadın gözüyle ele aldı. Eylül 2014 tarihinde SHOW Tv’den ayrılan Simge Fıstıkoğlu NTV ile anlaşarak Spor Akşamı programını ve NTV bünyesinde haberleri sunmaya başladı. Simge Fıstıkoğlu, İtibar Yönetimi Enstitüsü üyesidir.