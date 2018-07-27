Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddianamede, ünlü isimlerin nasıl tuzağa düştüğü şöyle anlatıldı: Instagram hesaplarına yönelik saldırı, kural ihlali olduğu ya da ‘mavi tik’ onaylı hesap verileceği vaatleriyle mesaj gönderilerek ünlü isimlerle bağlantı kuruldu. Mağdurlar, şüphelilerce düzenlenen Instagram’ı andıran web sitesine yönlendirildi. Burada bulunan kullanıcı adı ve şifre kısmına, hesaplarına ait bilgileri girmesi sonrası, gerçek Instagram sayfasına yönlendirildi. Akabinde, şüphelilerce arka planda, mağdurların hesaplarına ait temin edilen veriler, mağdurun bilgisi ve rızası dışında kullanıldı. Gerçek Instagram sitesi üzerinden yetkisiz giriş yapıldı. Bu şekilde hesaba ait kullanıcı adı, şifre, mail adresi, cep telefonu numaraları değiştirildi ve gerçek sahibinin hesaplarına erişimi engellendi. Bazı olaylarda, hesaptaki fotoğraflar silinip ya da değiştirilerek başka fotoğraflar paylaşıldı. Ardından mağdurlarla Whatsapp ortamında bağlantıya geçildi. Olayların türüne göre şantaj, hakaret ve benzeri suçlar işlenerek, mağdur baskı altına alındı. Ünlü isimlere hesabın iadesi için, para göndermesi istendi...



‘MAVİ TİK’ BAHANESİ

İddianamede, oyuncular Tamer Karadağlı, Gamze Özçelik, Berk Oktay ile sunucu Seda Akgül’ün Instagram hesaplarının “mavi tik” alacağı bahanesiyle dolandırıldığı ifade edildi. Şüpheliler hakkında ‘şantaj’, ‘dolandırıcılık’ gibi suçlardan 3 yılla bin 321 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları istendi.