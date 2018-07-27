Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günlüklerini kitap haline getiren ve büyük bir hayran kitlesi olan blogger ve yazar Pınar Karagöz, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Genel Seçimler ile ilgili attığı bir tweeten dolayı Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek ifade verdi. “Tek umudum kaldı, Pinochet olayı” şeklinde bir tweet atan Karagöz hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Avukatı Mahir Işıkay ve eşi Serhat Osman Karagöz’le bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Karagöz, Basın Suçları Savcılığı’na şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

“DARBEYİ DESTEKLEYECEK BİR İNSAN DEĞİLİM”

İfadesinde tweetin kendisine ait olduğunu söyleyen Karagöz, “Ancak buradan gayri resmi seçim sonuçlarının belli olmaması sebebiyle bir darbe arzuladığım çıkarılmamalıdır” dedi. “No” filminde, referandum sürecinde medyanın başlangıçta Pinochet’in önde gittiğini anlattığını ancak nihai sonucun Pinochet’in aleyhine olduğunu anlatan Karagöz, “Ben de her ne kadar başlangıçta seçimlerde AKP ve Recep Tayyip Erdoğan önde görülse de bu sonucun sabaha doğru değişebileceğini umduğum için böyle bir paylaşım yaptım” dedi. Darbeyi destekleyecek bir insan olmadığını söyleyen Karagöz, “Darbenin desteklenmesi bugün hiçbir insan bakımından aka uygun bir durum değildir. Muhalif bir insan olabilirim. Ancak Haklı kin ve düşmanlığa tahrik amacıyla hareket etmedim” dedi.

Pınar Karagöz ifadesinin ardından eşi ve avukatıyla adliyeden ayrıldı. (Hürriyet)