Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kylie Jenner... O son dönemin en popüler isimlerinden biri. Kendisi gibi kız kardeşleri de medyada geniş yer buluyor. Modaya damgasını vuran, kendi makyaj markası olan, mkagazin gündeminden neredeyse hiç düşmeyen Jenner ailesinin üyesi Kylie, sosyal medya paylaşımlarından elde ettiği kazançla da dudak uçuklatıyor...

Sosyal medya hesabı Instagram'da yaptığı paylaşımlarla 'en genç milyoner' olan Kylie Jenner'ın serveti 900 milyon dolar.

ABD'li reality şov yıldızı Kylie Jenner, 110 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında reklam paylaşımları yaparak milyoner oldu.

PAYLAŞIM BAŞINA 1 MİLYON DOLAR

900 milyon dolarlık servetiyle ‘en genç milyoner’ olan Kylie Jenner, Instagram’da paylaşım başına en fazla ücret alan isim oldu.

ABD'li reality şov yıldızı Kylie Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Jenner, 110 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında paylaştığı ileti başına 1 milyon dolar alıyor.

Kylie’yi 800 bin dolarla Selena Gomez, 750 bin dolarla Cristiano Ronaldo izliyor.