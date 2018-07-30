Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Karatay yine yaptığı açıklamalarla en çok konuşulan isimler arasında. Ancak bu defa öyle bir şey söyledi ki mesleğinden 15 gün men edilme cezası aldı. Ardından ise en çok merak edilen ve internet ortamında ne fazla araştırılan isim oldu. Peki Canan karatay kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Detaylar haberimizde...

CANAN KARATAY NE DEDİ?

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın üç yıl önce yaptığı bu açıklamanın ardından harekete geçen Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, 5 Ocak 2015’te Karatay’ı, İstanbul Tabip Odası’na şikayet etmişti.

Yapılan soruşturma sonunda 6 Ekim 2015’te Karatay’ın “15 gün meslekten alıkoyma cezasıyla cezalandırılması”na karar verilmişti. Karatay, bu karara itiraz etmiş, ama sonuç alamamıştı.

Bunun üzerine Karatay, kararının iptali istemiyle 8 Ağustos 2016’da Ankara 12. İdare Mahkemesi’ne iptal davası açmış ancak mahkeme bu talebi de "Disiplin cezası yerindedir" diye reddetmişti.

CANAN KARATAY KİMDİR?

2 Mart 1943 yılında dünyaya gelen Canan Karatay aslen Elazığlıdır. Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü olan Karatay İstanbul Bilim Üniversitesi eski rektörüdür.

1961 yılında lise eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi'nde tamamlayan Karatay, 1967 yılında ise İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur.

1972 senesinde İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde iç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamlamış ve kazandığı burs ile Liverpool Regional Cardiac Center'da kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimi almıştır.

Birçok hastane ve kuruluşta hekimlik yapan Karatay Türkiye'de ilk kez uyluk atar damarı yoluyla koroner anjiografi yapan doktordur.

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü kurucularından olan ve halen Onursal Öğretim Üyesi sıfatıyla ders veren Ali Karatay'la evlidir.