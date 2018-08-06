Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının doğru cevaplarını merak edenler haberimizden bulabilir. Genel Kültür yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster'de özellikle az önce sorunun cevabını izleyiciler aratmaya başladı. İşte Kim Milyonar Olmak İster yarışmasında az önce sorulan cevabının cevabı.Hangisi Arapça, Türkçe ve Farsça üç kelimenin birleşiminden meydana gelir? - Milyoner cevabı

"Hangisi Arapça, Türkçe ve Farsça üç kelimenin birleşiminden meydana gelir?"

A) Topyekûn

B) Halbuki

C) Cengaver

D) İkametgah

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