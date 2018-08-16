Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Show TV'nin Ay Yapım imzalı, başrollerini Erkan Kolçak Köstendil, Aras Bulut İynemli ve Ercan Kesal'ın paylaştığı Çukur, kısa sürede fenomen haline gelmişti. Yeni sezon hazırlıklarına devam edilirken, kadroya Erkan Avcı'nın katıldığı açıklandı. Peki, Erkan Avcı kimdir?

ERKAN AVCI KİMDİR?

Erkan Avcı 1 Ocak 1982 Diyarbakır'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi'ni bitiren başarılı oyuncu Karadayı dizisinde (Barut) Necdet Güney isimli karakteri canlandırarak ünlenmiştir.Zenne filminde oynadığı "Ahmet" rolüyle 2011 yılı, 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.

'PAYİTAHT ABDÜLHAMİD' DİZİSİNDEN TRANSFER

Erkan Avcı, geçen sezon TRT'nin Payitaht Abdülhamit dizisinde Fehim Paşa karakterine hayat vermiş, sezon sonunda da senaryo gereği ölmüştü.

ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur'u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. "Ölene kadar mutlu" olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur'un ve Yamaç'ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç'ın Çukur'daki geleceği ve Sena'nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?