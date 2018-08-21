Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müzisyen Hayko Cepkin, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve projelendirdiği 'festivale paraşütle inme' hayalini bu yıl gerçekleştirecek. Edremit'te 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Zeytinli Rock Festivali'nde konser verecek sanatçı, sahne alacağı 2 Eylül Pazar günü bin metre yükseklikten uçaktan atlayıp paraşütü ile festival alanına inerek dünyada bir ilki gerçekleştirecek.

KENDİMİ REALİST BİR HAYALPERESTE BENZETİRİM

Kendisini realist bir hayalpereste benzettiğini ifade eden Hayko Cepkin, "Hayatımı hep hedeflediğim doğrultuda planlı, programlı ve disiplinli bir çizgide yürüttüm. Başarıda şans faktörüne inanmadığım için hep daha iyisi için çalıştım. Bu sayede yıllardır sevenlerime ve kendime karşı verdiğim sözleri tutabildim. Şimdi bu sözlerden birini daha gerçekleştirme zamanı. Sevenlerimin heyecandan çarpan kalbi ve duaları beni bu performansta da dimdik ayakta tutacaktır, buna eminim. Bu proje Türk Hava Kurumu'nun uçağı, pilotları ve teknik yer ekibi, yani kısacası bir fiil desteği ve sponsorluğu ile gerçekleşecektir" dedi. Daha önce TSK ve Türk Hava Kurumu ile rekorlara imza atan ve hedef şampiyonluğu da bulunan Hayko Cepkin, müzisyen kimliğinin yani sıra extreme sporlara olan ilgilisi ile de biliniyor.