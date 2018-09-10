Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir döneme damga vuran 'Ezel' dizisinde Ramiz Dayı'nın gençliğine hayat veren ünlü oyuncu Ufuk Bayrak'ın yaklaşık 20 gündür cezaevinde yatıyor. 2007 yılında silahla kavgaya karıştığı öğrenilen ve davası 20 gün önce sonuçlanan ünlü oyuncu, kesinleşen 6 aylık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi. Cezaevinden mektup yollayan oyuncu, "6 ay sonra görüşürüz" dedi.

"SİZLERDEN UZAK, TÜRK ADALETİNİN GÜVENLİ ELLERİNDEN OLACAĞIM"

2007 yılında karıştığı kavgada ruhsatsız silah bulundurma suçundan tutuklanan oyuncu, cezaevinden gönderdiği mektupta şunları söyledi: "Hayat, insana doğumundan ölümüne dek birçok şeyi yaşatarak, kazandırarak, kaybettirerek, düşündürterek olgunlaştıran; aratıp öğreten ve isteyene de gerçeği bulduran müthiş bir okul ve sınav yeridir. Her erkeğin gençlik döneminde olduğu gibi benimde 2007 yılında karıştığım bir kavgada rahmetli babamın yadigarı ruhsatsız silahı üzerimde bulundurmaktan dolayı kısa bir süre sizlerden uzak, yüce Türk adaletinin güvenli ellerinde olacağım.

"6 AY SONRA GÖRÜŞÜRÜZ"

"Her hayırda bir şer her şerde de bir hayır vardır. İnşallah 6 ay sonra görüşürüz. Allah'a emanet olun."



