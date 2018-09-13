Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, uzun bir aradan sonra geride bıraktığımız sezon Jet Sosyete dizisi ile setlere ve ekranlara dönerek reyting sıralamasında zirveye oturmuştu. Gülse Birsel'in başarısını görerek kanalına transfer eden Acun Ilıcalı, transferiyle ilk fotoğrafını paylaştı.

YENİ TRANSFERİYLE İLK POZUNU VERDİ

Dizi yayına girdikten birkaç hafta sonra kanal değişikliği haberiyle gündeme geldi ve Gülse Birsel'in imzasını taşıyan Jet Sosyete dizisinin TV 8 ekranlarında yayınlanacağı duyuruldu. Taraflardan konuyla ilgili şimdiye kadar bir paylaşım gelmezken konuyla ilgili sessizliği Acun Ilıcalı hesabından yaptığı paylaşımla bozdu. Dizinin setinde makyajı yapılmış Gülse Birsel'le selfie çeken Ilıcalı bu özel kareyi hesabından paylaştı ve böylelikle yeni sezonun en önemli transferlerinden biri sayılan Gülse Birsel'le pozunu sevenlerine iletti.