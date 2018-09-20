Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hülya Açıkgöz'ün "İntikamın tatlı bir kelime olduğunu düşünüyor musun?" paylaşımına Hadise "İntikam mı? Hayır, çok tembelim. Oturup karmanın işi halletmesini bekleyeceğim" yanıtını verdi.

Hülya Açıkgöz bu paylaşımdan hemen sonra "Sadece beni izle. Hayatın sosyal medyadan ibaret! Sadece ona sahipsin. Üzücü bir hikaye" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün temmuzda intihara teşebbüş etmiş, yazdığı mektuptaki "Evlatlarım yüzümü güldürmedi" sözleri dikkat çekmişti. Bu olay sonrası Hadise, menajerliğini üstlenen ablası Hülya Açıkgöz ve stil danışmanlığını yapan kardeşi Derya Açıkgöz ile ilişkisini kesmisti. Hülya Açıkgöz, "Hadise ile aramızda sorunlar var, zamanla çözeriz. Bizim ailemiz yıkılmaz" açıklamasını yapmıştı. Ama Hadise ablasına "Üzerimden haksız kazanç elde etti" diye dava açmıştı.