Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

21 Eylül Yemekteyiz, Yemekteyiz birincisi. Yemekteyiz'in final akşamı için heyecan dorukta. Çok gergin bir hafta oldu. Haftanın finalinde de gerginlikler sürecek mi? diye diken üstünde bekleniyor. Onur Büyüktopçu'yu yarışmacıların sürekli tartışma halinde olması çileden çıkardı. Onur Büyüktopçu 'Bugüne kadar kaç bölüm çektik her hafta bir kaç kişi olurdu. Ancak bu hafta herkes aynı.' diye sitem etti. Haftanın başından beri masada tansiyon hep yüksek. Yarışmacıların karşılıklı atışmaları bitmek tükenmek bilmiyor. Genel olarak yarışmacılarla en çok karşılık diyalog halinde olan isim ise Esra Hanım oldu. Haftanın finalinde de bu tutumunu ettirecek mi? diye düşündürüyor. Yemekteyiz'de hafta içi her gün 5 yarışmacı arasında geçen kıyasıya mücadele ekranlara geliyor. Bu 5 yarışmacı yemeklerini en leziz şekilde 3 saat içinde yaparak yarışmacıların ve Onur Bey'in beğenmesi için ter döküyor. Tek bir istekleri var oda Yemekteyiz'in birincisi olup büyük ödülün sahibi olmak. Yarışmacılar yemeklerin tadından başka yemeklerin sunum şekline, masa düzenine ve misafirperverliğini de değerlendirip puan veriyor. Yemekteyiz'in ödülü ne kadar? Yemekteyiz birincisi kim oldu? Yemekteyiz haftanın birincisi kim? Yemekteyiz 21 Eylül finalini kim kazandı? gibi tüm merak edilenler en detaylı haliyle haberimizde.

YEMEKTEYİZ'İN BİRİNCİSİ KİM OLDU? ( TIKLA-ÖĞREN)

YEMEKTEYİZ'İN ÖDÜLÜ NE KADAR?

Ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu'nun sunduğu yarışmada Onur Büyüktopçu da puanlamaya katılarak birinciyi belirlemede etkili oluyor. Beş günün sonunda her hafta bir kişi 10 bin TL'lik ödülü kazanıyor.

7-21 EYLÜL YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMDİR?



1.gün Yarışmacısı Esra Kürtünlü kimdir?

Esra Kürtünlü 1. gün yarışmacısıdır. 32 yaşında. Cilt Bakım uzmanlığı yapmakta. Ayrıca ticaretle uğraşıyor.

2.gün Yarışmacısı Ateş Faruk Yılmaz kimdir?

Ateş Faruk Yılmaz .gün yarışacak yarışmacımızdır. Müzisyen Faruk Bey yemek yapmayı seviyor ve evli.

3. Gün Yarışmacısı Derya Yavuz kimdir?

Derya Hanım 3.gü yarışacak yarışmacıdır. Evli ve 2 çocuklu olan Derya Hanım kendisinin uzaktan Buzlar Kraliçesi olarak görünmesine rağmen dostları tarafından bayan kahkaha olarak betimleniyor.

4. Gün Yarışmacısı Nursen Kahraman kimdir?

Emekli Hemşire Nursen Kahraman 44 yaşındadır. Dikiş nakış yapmayı seviyor. Yemek yapmak onun için bir tutku.

5.Gün Yarışmacısı Gürkan Kaçmaz Kimdir?

Yemekteyiz'de bu haftanın en genç isimi 22 yaşındaki Gürkan Bey. Havaalanında Yolcu Hizmetleri Memuru olan 5. gün yarışmacısı aslen Diyarbakırlıdır.

Yemekteyiz Yarışma Kuralları ve Formatı



Eski programda sunucu bulunmuyordu, arkadan beliren bir sunucu sesi vardı fakat ekranlara dahil olmuyordu. Fakat şimdi TV 8 ekranlarında ufak da olsa bir format değişikliğine giden Yemekteyiz ‘ de sunucu da işin içine dahil olmuş vaziyette. Şöyle ki daha önce de tanıdığımız ünlü ve yakışıklı oyuncu Onur Büyüktopçu bu sunuculuk görevini üstleniyor. Bunu dışında yarışma kuralları bir önceki Yemekteyiz serisinde olduğu gibi devam ediyor. Yani 5 tane yarışmacı hafta içinde olan 5 farklı günde 5 farklı yarışmacının yarıştığı ve yarışmanın sonunda, adayların yaptıkları yemeklerden puan aldığı bir formattı.

Yani 1.yarışmacı pazartesi günü yemeklerini yapar, geri kalan 4 yarışmacı adayından puan toplar. En son bu böyle cuma gününe kadar gelir. En sonunda ise yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu tarafından açıklanır ve en yüksek puanı toplayan yarışmacı adayı haftanın galibi ve büyük ödülün de sahibi olur.

Yemekteyiz Başvuru Formu



Yarışmamızın başvuruları internet ortamından form yolu ile yapılmaktadır. Yarışmacı adayları formda yer alan sorulara doğru yanıtlar vererek ancak başvuru yapabilir. Dikkat etmeniz gereken şey ise tüm bilgileri eksiksiz ve doğru yanıtlamaktır. Aksi halde ajans çalışanları size ulaşamaz ve yarışma başvurunuz gerçekleşmez. Formda yer alan sorular ise şu şekilde ;

Adınız

Soyadınız

Doğum Tarihiniz

Doğum Yeriniz

Eğitim Durumunuz

Mesleğiniz

Yaşadığınız Şehir

Ev Adresiniz

Cep Telefonunuz

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YEMEKTEYİZ'İN SUNUCUSU ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Onur Büyüktopçu 24 Nisan 1982’de İstanbul’da doğdu. Türk oyuncu, cast direktörü ve menajerlik yapmıştır. Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol aldı.

Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982’de İstanbul’da doğdu. Babası Çankırılı, annesi göçmendir. On sekiz yaşına kadar İzmir’de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Dil ve tiyatro okulu için İngiltere’ye giden Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy’de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı.

Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-17 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı. Şimdilerde TV8’de yayınlanan Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapmaktadır. Oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.

ONUR BÜYÜKTOPÇU’NUN FİLMOGRAFİSİ

SİNEMA

2007 Memleket Hikayeleri Hüseyin Başrol

2009 Hürmüz Gelin Süleyman Başrol

TELEVİZYON

2003 Lise Defteri Yusuf Yardımcı karakter

2004 Yabancı Damat Emre Konuk oyuncu

2006 Fırtınalı Aşk Nedim Yardımcı karakter

2006 Doktorlar Konuk oyuncu

5 Ocak 2015'te Bu Tarz Benim'i Show TV'den transfer ederek yayınlamaya başladı.

3 Temmuz 2015 tarihinde Survivor All Star finali gerçekleşti.

12 Kasım 2015'te Doğuş Yayın Grubu, TV8'in hisselerinin %30'unu satın alarak kanala ortak oldu.

6 Ekim 2016'da TV8,5 yayına başladı. 3 Mart 2017'de HD yayına geçti.

Yemekteyiz yarışması saat kaçta?



Hafta içi gündüz kuşağının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Yemekteyiz saat kaçta başlayacak? Yemekteyiz hayranları ve sosyal medya kullanıcıları Yemekteyiz'in saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Yemekteyiz yarışması haftaiçi her gün var. Yarışmacılar birbirinden değişik ve güzel yemekleri büyük para ödülünü almak için sergileyecekler. Yemekteyiz haftaiçi her gün 15:45'te TV8'den izlenebilir.

14 EYLÜL YEMEKTEYİZ'DE BİRİNCİ KİM OLMUŞTU

YEMEKTEYİZ`DE 10 BİN TL`LİK ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLDU?

Yemekteyiz`de haftanın birincisi belli oldu! 28 Puan toplayan Ebru Bilgi bu haftanın birincisi oldu ve büyük ödülünde sahibi oldu! Ebru`nun ardından en çok puan alan yarışmacı Aytekin Çibuk olurken en puanı ise Serkan Gülük topladı.

YEMEKTEYİZ'DE YEMEKLERİ KAÇ SAATTE YAPIYORLAR?

Yemekteyiz yarışmasında kurallar gereği yarışmacılar yemeklerini 3 saat içinde hazırlamak zorunda. Yine kurallar gereği yarışmacılar herhangi birinden yardım almadan yemeklerini bitirip sunmak zorunda. Yemekteyiz'de 15 Haziran günü bu akşam haftanın final sonucu belli oldu. Yemek konusunda hepsi birbirinden iddialı 5 yarışmacının yeteneklerini sergiledikleri Yemekteyiz'de 15 Haziran final sonuçları bugün belli oldu ve bir kişi final akşamı sonucunda en yüksek puanı alarak 10 bin liralık büyük ödülün sahibi oldu. İşte Yemekteyiz 15 Haziran bu haftanın birincisi olan isim...