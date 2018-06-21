Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manatbekulı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte Türkiye ile Kazakistan arasında daha çok televizyon alanındaki iş birliğine önem verildiğini, radyo alanındaki ilişkilerin fazla gelişmediğine dikkati çekerek, son yıllarda radyolar arasındaki ilişkileri de geliştirmek için çaba harcadıklarını söyledi.

Bu yıl TRT'yle iş birliği teklifinin Türkiye tarafından desteklediğini anlatan Manatbekulı, mayıs ayında Türkiye'deki Radyo Festivali'ne davet edildiklerini ve ziyaret sırasında bazı görüşmeler yaptıkları bilgisini verdi.

Manatbekulı, "Türkiye’nin Sesi Radyosu ile karşılıklı olarak kültür, sanat ve spor haberleri yapma konusunda anlaştık. Şu an itibarıyla hazırladığımız ikinci haberimiz yayımlandı. Türkiye'nin Sesi Radyosu da bizim için 'Anadolu Dünyasından' temalı kültür ve sanat programı hazırlıyor. Haberler çok kaliteli ve Kazak dinleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı." diye konuştu.

Kazak radyoları çalışanları Türkiye'de eğitim görecek

Kazak radyoları çalışanlarının deneyim paylaşımı amacıyla her yıl Türkiye'ye gönderilmeleri konusunda da anlaşma sağlandığını dile getiren Manatbekulı, eğitim için gereken bütün masrafların Türkiye tarafından karşılanacağını, ilk grubun bu yıl gönderileceğini söyledi.

Manatbekulı, "Teknik personel, muhabir ve idari personele ayrı ayrı eğitim verilecek. Eğitimler sırasında bizim çalışanların da Türk meslektaşlarıyla paylaşacağı konular çıkacağından eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan'da Türkiye'deki gibi stüdyo dışı radyo yayınlarını yaygınlaştırmak istediklerine işaret eden Manatbekulı, geçen yıl düzenlenen "Astana Medya Haftası" etkinliğinde yaptıkları stüdyo dışı yayınların halk tarafından büyük ilgiyle karşılandığını vurguladı.

Türk devletleriyle radyo alanındaki iş birliğini geçen yıl Kırgızistan ile yaptıkları ortak yayınlarla artırmaya çalıştıklarını ifade eden Manatbekulı, bu yıl bu girişimlerini Özbekistan ve Türkiye radyolarıyla güçlendirdiklerini sözlerine ekledi.