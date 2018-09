Türkiye Gazetesi

Hangi yönetmen yönettiği hiç bir filmde oynamamıştır? sorusunun cevabı haberimizde. Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! 60 bin tltlik soru Hangi yönetmen yönettiği hiç bir filmde oynamamıştır?

Soru : Hangi yönetmen yönettiği hiç bir filmde oynamamıştır?

A- Orson Welles

B- Oentin Tarantino

C- David fincher

D- Roman polanski

Sorusunun cevabı: tekne

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her hâlükârda sizin oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır olanlar bu yarışmada boy gösterecekler.