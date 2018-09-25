Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da 2017 yılı basın ödülleri sahiplerini buldu. İhlas Haber Ajansı (İHA) 3 ödüle layık görüldü. Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, 2017 yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf yarışmasında dereceye girenleri açıkladı. Yazılı basın, televizyon, yılın radyocusu, sayfa tasarımı, yılın internet gazetesi ve fotoğraf kategorilerinde düzenlenen yarışmada, İhlas Haber Ajansı 3 ödülün sahibi oldu. Yarışmada, yazılı basında yılın gazetecileri ödülü; ekonomi dalında ‘Dört bilezikle servet yaptı’ haberi ile İhlas Haber Ajansı muhabirlerinden Suat Metin’e verildi. Arif Kaplan, ‘Kaza sonrası pes dedirten görüntüler’ başlıklı haber görüntüsüyle yılın haber görüntüsüne layık görüldü. Jüri Özel Ödülü ise, En iyi haber görüntüsü ‘Genç kız falezlerden atladı’ haberiyle İsa Akar’a verildi.