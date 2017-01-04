Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2017’nin ilk grup toplantısında, esas hedefin Türkiye’nin millî birliği ve kardeşliği olduğunu söyleyerek birlik çağrısı yaptı. Kurşunların parti ayrımı yapmadığını söyleyen Bahçeli, “Reina katliamı El-Bab kuşatmasıyla bağı olduğu kadar, Türkiye-Rusya-İran arasında Suriye’de hayata geçirilen ateşkes sürecinin ve yeni baştan kurulma çabası gösterilen bölgesel dengelerin payı vardır. IŞİD, maşadır; Batı’nın şiddet ve cinayet aparatıdır. Reina katliamı, aslında 15 Temmuz FETÖ darbe kalkışmasının artçı sarsıntısıdır. Çıbanının başı okyanus ötesidir. El-Bab’da verdiğimiz kayıpların müsebbipleriyle ülkemizde patlayan bombaların ve sıkılan kurşunların tembihleyicileri aynı adrestedir” dedi.

“Ocak ayının sonunda rejim ve muhalifler arasında Astana’da yapılması gündemde olan müzakerelerin de bölgesel istikrar için ümit verici olduğu açıktır. Bu aşamada terör örgütleri durmayacak, provokasyonlarını sürdüreceklerdir” diyen Bahçeli “Buna hazırlıklı olmak zorunluluğu vardır. Ortaköy’e kadar gelen teröristin, yabancı istihbarat örgütlerinden bağımsız olduğunu söylemek beyhudedir. Türkiye’nin Suriye topraklarında, milli beka ve güvenliği için yaptığı mücadeleye, İstanbul’da adeta cevap verilmiştir. Bu kanlı eylem aziz milletimize meydan okumadır” diye konuştu. Bahçeli, şunları söyledi: “Reina katliamının öncesi ve sonrasında, sosyal medyadan yapılan açıklamaların düşmanlıkları bileyip teröristleri teşvik etmesi suçtur. İnsanların yılbaşı gecesi katledilmelerine “oh olsun” demek bir defa İslam’la uzaktan yakından alakası olmadığı gibi alçaklıktır.”

OHAL’e MHP’nin bütün gücüyle destek vereceğini belirten Bahçeli, yeni anayasaya da Meclis’te ve referandumda “evet” oyu kullanacağını dile getirdi.