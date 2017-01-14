TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 12. maddesinin oylandı. Oylamada 344 kabul, ret 133 oyu çıktı.
Teklifin 12. maddesi, "olağanüstü hal yönetimi" başlığı altında, cumhurbaşkanın olağanüstü hal ilanını düzenliyor.
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TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 12. maddesinin oylandı. Oylamada 344 kabul, ret 133 oyu çıktı.
Teklifin 12. maddesi, "olağanüstü hal yönetimi" başlığı altında, cumhurbaşkanın olağanüstü hal ilanını düzenliyor.
Etiketler : TBMM,anayasa teklifi,12. madde,meclis,