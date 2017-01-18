Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artık bu ülkede kimsenin yaptığının yanına kâr kalmayacağını belirterek şunları kaydetti:

Hukuk devleti sınırları içerisinde herkesten hesap sorulacaktır. Ortaköy saldırısının faili teröristin yakalanmış olması, bu güvenlik anlayışının önemli bir tezahürüdür.

Diyarbakır’da o kanı bozuklar, o alçaklar yine güvenlik güçlerimize saldırdılar, kan döktüler. Dört şehidimiz var. Parlamentoda hâlâ polise, askere, köy korucularına saldıranları alçakça savunanlar var. Siz hangi hakla bu ifadeleri kullanıyorsunuz? Birer maşasınız. Eğer siyaset yapacaksanız seçtiğiniz kelimeleri, cümleleri dikkatli seçeceksiniz. Aksi takdirde şu anda bu ülkenin yönetimi, devletiyle, hükümetiyle gereği neyse, bunun gereğini hukuk içerisinde yapacaktır, yapmaktadır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın.

Suriye ve Irak’ta geciktirildikçe geciktirilen operasyonların, bu ülke halklarının selameti ve hayrına değil, ülkemizi de içine alan daha büyük bir terör dalgasına zemin hazırlama niyetini taşıdığı artık gizlenemez bir hakikat olarak karşımızda durmaktadır. Türkiye’nin sahaya inmesi karşısında gösterilen garip tepkiler, bu oyunun bozulmasından kaynaklanıyor. Mezhep çatışması senaryosuna ülkemizi de dahil etmek için gösterilen gayretleri, bu amaçla açılan hayat tarzı tartışmalarını çok iyi takip ediyoruz.

2013 yılında Gezi olaylarında sokakları ateşe veren vandallara nasıl meydanı bırakmadıysak, 17-25 Aralık’ta hukuk darbesi yapmak için kapımıza dayananlara nasıl eyvallah etmediysek, mahalli idareler, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçimlerinde bizi yıkmaya çalışanlara nasıl fırsat vermediysek, 15 Temmuz’da darbe yapmak için harekete geçenleri nasıl milletimizle birlikte başarısızlığa uğrattıysak, Suriye’de sınırımızda terör bölgesi oluşturmaya çalışanların heveslerini nasıl kursaklarında bıraktıysak, ekonomide kurulan tuzakları, Suriye ve Irak’ta yazılan senaryoları, bölgemizde oynanan oyunları da aynı şekilde yerle yeksan edeceğiz.

KILIÇDAROĞLU’NA: BECEREMEYEN GİDER!

Şu anda ana muhalefetin başında olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun o dönem SSK’nın başında olduğunu ve televizyoncu Savaş Ay’ın Kılıçdaroğlu’yla bir program yaptığını hatırlatan Erdoğan, o programda yer alan hastane görüntülerini “felaket” olarak niteledi. Erdoğan, şöyle devam etti: Hastanede maalesef yanlış iğne vurulması sebebiyle ölen Trakyalı bir yavrunun dramı anlatılıyordu. SSK’nin başındaki zat o zaman diyordu ki ‘E ben hükûmete söyledim ama dinletemedim’ diyordu. Sorumluluk makamındasın, ne demek dinletemedim. Sorumluluk makamında olan o makamın hakkını verecek. O makamın hakkını veremiyorsan bırak git. O makamın hakkını verecek birisi gelsin, alsın o işi götürsün.