Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, “Erken seçim konularını gündeme getirerek ülkedeki istikrar konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok” dedi.

Yıldırım, Anayasa değişikliğine ilişkin bugün yapılacak ikinci tur oylamalar öncesinde AK Parti milletvekilleri ile parti genel merkezinde bir araya geldi. Basına kapalı yapılan toplantıda edinilen bilgilere göre, Yıldırım milletvekillerine Anayasa çalışmaları için teşekkür etti, aynı performansı ikinci turda da beklediğini söyledi.

Yıldırım, “Hepiniz çok çalıştınız, gece-gündüz meclisten ayrılmadınız. En az çalışan ise ben oldum” diye espri yaptı. Yıldırım’ın milletvekilleri ile toplantısında verdiği mesajlar şöyle: “Anayasa görüşmeleri boyunca içimize olmadık fitneler sokmaya çalıştılar. Biz buna izin vermedik. Tüm fitneleri, oyunları boşa çıkardığı için bu gruba minnettarım. Rejim değişikliği diyerek kamuoyunun aklını karıştırıyorlar. Halbuki bu rejim değil, bir sistem değişikliğidir. Bu düzenleme ile yürütmedeki iki başlılığı kaldırıyoruz. Ayrıca parlamentoyu daha güçlü, yürütmeyi de daha aktif hâle getiriyoruz.”

MYK öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Başbakan Yıldırım Reina’ya saldırı düzenleyen teröristin yakalanmasına ilişkin ise “Önemli olan, bunun arkasındaki iradenin, güçlerin her kimse ortaya çıkarılmasıdır” diye konuştu.

“Anayasa değişikliği teklifinin 2. tur oylamasında bir sürpriz bekliyor musunuz, referandum için netleşen tarih var mı?” sorusu üzerine Yıldırım, bir sürpriz olmadığını belirtti. AK Parti gurubunun “kaya” gibi olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Referandum konusunda bizim hiçbir tereddüdümüz yok” dedi. Yıldırım, erken seçim iddialarına ilişkin de, “Faraziyeler, ihtimaller üzerine amel olmaz. Seçimler 2019’da olacak. Erken seçim konularını gündeme getirerek ülkedeki istikrar konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok. Vatandaşlarımız, iş alemimiz, planlarını yapsınlar, yatırım planlarını ertelemesinler, istikrar devam ediyor” ifadelerini kullandı.